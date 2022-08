Hillary (Mamans et célèbres) hospitalisée d'urgence : "Je ne peux plus marcher ni bouger"

Après son mari Giovanni Bonamy qui a eu un grave accident, c'est au tour d'Hillary Vanderosieren d'être hospitalisée. Ce lundi 1er août 2022, la maman de Milo (2 ans) et Matteo (bientôt 1 an) a inquiété ses fans en postant une photo des urgences en story, avec en légende : "Une nuit pas comme les autres".

"J'étais à la maison tranquillement et d'un coup, je reçois des coups foudroyants dans mon ventre (bas du ventre). Pliée en quatre, je ne peux plus marcher ni bouger. Envie de vomir et sur le point de m'évanouir, mes parents me mènent à l'hôpital. J'ai toujours peur, mes cicatrices de mes césariennes etc... Résultat : rupture d'un kyste aux ovaires. Le liquide a foudroyé mon ventre. Horrible. La douleur est égale à celle de l'appendicite" explique la jeune mariée, avant de prendre la parole, allongée sur son lit d'hôpital.

"Ce n'est pas la première fois que ça m'arrive"

"Je suis actuellement à l'hôpital. Une douleur de fou en pleine nuit. Je n'arrivais pas à m'en remettre. Du coup urgences, et c'est un kyste aux ovaires qui s'est rompu. J'ai du liquide qui me tord le ventre et ce n'est pas la première fois que ça m'arrive. Ils m'ont donné des calmants pour me calmer, parce que ça fait trop mal. Mais je suis pliée en quatre. Voilà les news", explique la candidate de Mamans & célèbres essoufflée et visiblement très fatiguée.

En effet, ce n'est pas la première fois qu'Hillary est confrontée à ce genre de problème. En avril 2022, elle avait déjà dû être hospitalisée en urgence après un malaise. "Hillary a souffert d'un coup [au niveau] du bas du ventre et a perdu connaissance", avait expliqué Giovanni, tandis qu'Hillary évoquait de son côté "des douleurs indescriptibles"

On souhaite un prompt rétablissement à la jeune maman.