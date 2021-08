Harry Potter : un acteur a dit aux producteurs "d'aller se faire f*utre" durant les castings

"Ils m'ont menti de façon flagrante et stupide"

La raison d'une telle véhémence ? Selon lui, les producteurs de l'époque n'auraient jamais été sincères au moment des casting. "Ils voulaient que moi et Rupert Everett fassions des essais et ils m'ont dit qu'ils n'étaient pas en mesure de me payer au-delà d'un certain montant, qu'ils n'avaient plus d'argent dans leur budget" a-t-il ainsi révélé. Le problème ? C'était faux, "J'avais le même agent que Rupert. Et évidemment, ils comptaient le payer beaucoup plus que ça. Ils m'ont menti de façon flagrante et stupide. Sérieusement, si vous comptez mentir, soyez intelligents ! Je leur ai donc dit d'aller se faire f*utre !" Comme quoi, on en apprend tous les jours sur les secrets des films Harry Potter !

Par ailleurs, Alan Cumming a révélé qu'il n'avait pas vu venir le casting de Kenneth Branagh pour ce personnage emblématique de la saga. "Je pensais que Rupert allait obtenir le rôle. Ils lui avaient fait faire des tests et je me souviens qu'il avait apporté sa propre perruque, a déclaré l'acteur. Et put*in, ils l'ont en fait donné à Kenneth Branagh, qui sortait de nulle part !"