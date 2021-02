Harry Potter et La Chambre des Secrets : une scène post-générique bonus découverte par une fan

Une continuité simple et efficace

Et pour cause, à la fin du film La Chambre des Secrets, on découvrait le professeur Lockhart se faire avoir par son propre Sortilège d'Amnésie lors de son affrontement avec Harry et Ron, avant de disparaître à jamais de la saga. De fait, on pouvait légitimement penser que ça n'était que temporaire et qu'il était rapidement redevenu lui-même hors-caméras. Or, dans les bouquins de J.K. Rowling, on apprenait au contraire que suite à ce sort, Gilderoy Lockhart n'avait jamais retrouvé la mémoire et qu'il s'était fait interner à l'hôpital Ste Mangouste.

Autrement dit, à travers cette petite séquence bonus, le réalisateur Chris Colombus a réussi à jouer sur la continuité avec les livres et ainsi éviter à David Yates, son successeur, de se sentir obligé de mettre en scène le court passage du roman qui voyait notre trio préféré lui faire face en vagabondant dans les couloirs de Ste Mangouste.

Entre ça et la récente découverte d'une scène coupée dans Harry Potter et La Coupe de Feu, on commence à penser qu'un 527ème marathon de la saga s'impose absolument !