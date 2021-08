Harry Potter : Lee Jordan (Luke Youngblood) métamorphosé, il a bien changé

L'ex acteur de la saga Harry Potter a joué dans quelques séries

Pour rappel, le personnage de Lee Jordan dans Harry Potter à l'école des sorciers et Harry Potter et la chambre des secrets, commente les matchs de Quidditch à Poudlard. Il fait partie de la maison Gryffondor. Lee Jordan est aussi connu pour être le BFF des jumeaux Fred et George Weasley, les frères de Ron Weasley. Et il est aussi journaliste pour la station de radio Potterveille qui soutient Harry Potter et ses amis de la résistance face à l'armée de Lord Voldemort.

Depuis, Luke Youngblood a tourné dans le téléfilm Scooby-Doo et le Monstre du lac. Le comédien a aussi joué dans des épisodes des séries Glee, Lie to Me et Community. Mais c'est surtout dans la série Galavant qu'il avait décroché un rôle plus important.