Grégoire Delachaux (Koh Lanta) boycotté de l'émission ? Denis Brogniart s'explique sur son absence

Une semaine seulement après la diffusion de la finale de Koh Lanta, La légende - qui n'a sacré aucun gagnant suite à la polémique autour de la triche de certains candidats, c'est ce mardi 21 décembre 2021 que TF1 a diffusé une émission spéciale afin de célébrer les 20 ans de ce cultissime jeu d'aventure.

Comme on a pu le découvrir à l'écran, c'était l'occasion pour les producteurs de nous présenter l'envers du décor inédit de ce programme désormais incontournable de la télévision, mais également pour de nombreux candidats emblématiques de se réunir afin de dévoiler leurs souvenirs marquants sur les différentes îles. Pourtant, si l'ambiance était donc à la fête, les internautes n'ont pu s'empêcher de s'interroger sur une certaine incohérence.

Grégoire boycotté par Koh Lanta ?

Et pour cause, malgré deux participations mémorables à Koh Lanta, que ce soit en 2007 avec l'édition Palawan ou encore 2010 avec l'édition Le choc des héros - qu'il a notamment remportée, Grégoire Delachaux était mystérieusement absent de ces retrouvailles. Pire, il n'est même apparu dans aucun des magnétos diffusés à l'antenne. Faut-il comprendre que l'aventurier est aujourd'hui boycotté par la production ? Qu'il fait partie de la liste noire du jeu ? On vous rassure, ce n'est absolument pas le cas.

Interrogé au cours de la soirée par un fan sur Twitter, "Il a dit quelque chose qui ne va pas ? Il est puni ?", Denis Brogniart a préféré calmer le jeu et mettre fin aux rumeurs en déclarant : "Absolument pas, au contraire. Grégoire est un aventurier formidable, intègre et redoutable ! Mais il est passé à autre chose sans aucune animosité". En réalité, à en croire un internaute - qui n'a pas été démenti par l'animateur, Grégoire aurait tout simplement tourné la page de cette émission et refuserait aujourd'hui "qu'on utilise son image".