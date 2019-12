Gad Elmaleh touché par les accusations de CopyComic : "c'est très, très violent, c'est une insulte"

Invité ce lundi 16 décembre 2019 de l'émission Une Ambition Intime, sur M6, Gad Elmaleh est revenu sur sa longue carrière dans l'humour. Difficile pour l'humoriste de se confier à Karine Le Marchand sans mentionner les accusations de plagiat de CopyComic dont il a été la cible en début d'année. Pour rappel, en janvier dernier, la chaîne Youtube l'accusait via plusieurs vidéos d'avoir plagié de nombreux confrères parmi lesquels George Carlin, Marin Matte, Richard Pryor, Steven Wright, Jerry Seinfeld, Louis C.K, Dany Boon, Titoff, Les Inconnus, ou encore Dieudonné...

Gad Elmaleh blessé par les accusations de plagiat de CopyComic

Il avoue avoir été blessé par ces accusations. "Ça me touche c'est...", commence-t-il, ému. "Je ne sais pas quoi dire à ça. Moi je revendique mon inspiration d'autres humoristes depuis tout le temps. C'est des gens avec qui j'ai travaillé, j'ai appris beaucoup et je leur dois beaucoup. Ce sont mes potes même. Mais l'injustice de taper sur le travail, c'est dire au mec qui voue sa vie au travail : "Tu travailles pas vraiment en fait, c'est pas très honnête" et ça, c'est très, très violent. C'est une insulte en fait ! Et puis c'est contre le succès. Quoi de mieux que d'attribuer le succès de quelqu'un à la malhonnêteté ? Mais s'il suffit de prendre les blagues de gens pour faire une grande carrière..." Alors qu'une véritable chasse à l'homme a été lancée contre CopyComic, Gad Elmaleh précise qu'il n'a pas cherché à savoir davantage sur l'identité du propriétaire de la chaine youtube.