Fugueuse : la série est-elle inspirée d'une histoire vraie ?

En France, entre 7 000 et 10 000 mineurs se prostituent. La prostitution chez les jeunes est un sujet tellement important qu'il faut le dénoncer. Eh bien, les créateurs Jérôme Cornuau et Manon Dillys ont décidé de le dénoncer dans leur série Fugueuse, diffusée sur TF1. On y suit l'histoire de Léa (Romane Jolly), une adolescente de 16 ans passionnée de danse, qui tombe sous l'emprise de Nico, un homme plus âgé qu'elle. Par amour pour lui, elle se met à se prostituer. Ses parents Stéphane (Michaël Youn) et Isabelle (Sylvie Testud) sont prêts à tout pour la sortir de cet enfer.

Fugueuse, une histoire vraie ?

Cette intrigue reflète la réalité, mais est-elle inspirée d'une histoire vraie ? La réponse est non, tout est fictif. En revanche, Fugueuse n'est pas une création originale de TF1 puisqu'elle est le remake de la série éponyme québécoise qui a eu le droit à 20 épisodes et deux saisons diffusées entre janvier 2018 et mars 2020. Le personnage principal ne s'appelle pas Léa, mais Fanny. Les parents ont eux aussi été renommés : Stéphane et Isabelle dans la version française et Mylène et Laurent dans la version québécoise.

Il ne s'agit donc là que de la pure fiction, mais le sujet, lui, est bien réel : "La prostitution des mineurs, qui est un phénomène bien présent en France depuis quelques années, est facilitée par les réseaux sociaux. C'est une façon assez simple, pour les proxénètes, d'entrer en contact avec leurs victimes et de les embrigader dans cet enfer. Avant de tourner, je savais que cela existait, mais pas que cela touchait autant de jeunes. C'est vraiment alarmant et le sujet mérite d'être mis en lumière", explique Romane Jolly à Télé 7 jours.