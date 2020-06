Fortnite supprime les voitures de police : une action pour soutenir Black Lives Matter ?

Plus aucune voiture de police dans Fortnite ?

Alors que Jul a créé deux nouvelles cartes sur Fortnite, le jeu vidéo revient dans l'actu pour autre chose. Dans la saison 3 du chapitre 2 de Fortnite, lancée ce mercredi 17 juin 2020, les joueurs ont pu découvrir des nouveaux lieux et de nouvelles armes mais aussi retrouver des voitures, des camions, des buggy... mais pas de voitures de police. Ce sont les joueurs qui ont découvert l'absence des véhicules de police, tout comme Katoku, et qui s'en sont plaints sur Reddit et sur les réseaux.

Epic Games aurait donc supprimé les voitures de police de son jeu vidéo aux 350 millions de joueurs. Mais ce possible choix fait sciemment par le studio sera-t-il définitif ? Ou juste éphémère ? Car pour rappel, la nouvelle carte entraîne les joueurs dans une île inondée. Mais le niveau de l'eau diminue chaque semaine, laissant ainsi place à de nouveaux endroits et donc peut-être aussi à de nouveaux bolides, dont les voitures de police. Qui sait ?

"Je ne dirais pas qu'il s'agit d'un engagement politique"

Si Fortnite a enlevé les voitures de police, c'est sûrement suite au débat sur les violences policières. Depuis la mort de George Floyd, tué par un policier, le mouvement Black Lives Matter ne cesse de grandir partout dans le monde, y compris en France avec l'affaire Adama Traoré qui est revenue sur le devant de la scène médiatique. Ce serait donc en soutien au "BLM" que le jeu a supprimé les véhicules des forces de l'ordre.

Une source qui travaillerait à Epic Games a d'ailleurs précisé au Wall Street Journal : "Je ne dirais pas qu'il s'agit d'un engagement politique. Je pense qu'il s'agit juste, de notre part, d'être à l'écoute et sensibles aux problématiques auxquelles sont confrontés un grand nombre de nos joueurs et joueuses". Mais l'éditeur de Fortnite ne s'est pas exprimé publiquement et officiellement à ce sujet.

Début juin 2020, Rockstar Games avait de son côté officiellement soutenu Black Lives Matter en stoppant les jeux GTA et Red Dead Online (qui utilisent beaucoup d'armes à feu) pendant deux heures.