Fin de règne pour Avatar 2 ? Voici le film qui, selon les prévisions, détrônera James Cameron

L'année a commencé avec un carton dans les salles de cinéma. Avatar 2 ou Avatar : la voie de l'eau , est sorti en salles le 14 décembre 2022 et a déjà rapporté plus de deux milliards de dollars dans le monde à ce jour. Actuellement, le film réalisé par James Cameron est le quatrième plus gros succès de l'histoire du cinéma derrière Avatar, Avengers : Endgame et Titanic. Cependant, son règne ne durera pas éternellement et, selon les pronostics, il pourrait toucher à sa fin dès cette semaine.

Avatar bientôt détrôné ?

Selon Variety , Knock at the Cabin devrait mettre fin à la suprématie d'Avatar : La voie de l'eau après huit semaines à la première place du box-office. Le nouveau film de M. Night Shyamalan est sorti en France le 1er février et les pronostics indiquent que le thriller du réalisateur du Sixième Sens rapportera entre 15 et 20 millions de dollars ce week-end. Ces chiffres devraient être suffisants pour battre le règne de Cameron, qui devrait rapporter environ 11 millions de dollars.

Le succès d'Avatar : La voie de l'eau a retardé son arrivée sur Disney+. C'est déjà arrivé avec Black Panther : Wakanda Forever. Le box-office du film continue d'augmenter et de cette façon, la maison de Mickey Mouse peut continuer à recevoir des avantages avant que le film ne se retrouve sur sa plateforme de streaming.

Sa sortie sur Disney+ retardée

La suite de Black Panther a mis près de trois mois à arriver sur Disney+. Normalement, les titres que Mickey Mouse House sort en salles sont intégrés au catalogue de la plateforme environ un mois après leur sortie en salle. Cependant, la société modifie cette stratégie pour certaines occasions...

Quant à Knock at the Cabin, le film suit un couple qui s'installe, avec sa fille, dans une cabane isolée pour y passer les vacances. Un jour, un groupe d'étrangers se présente armé et les force à prendre une terrible décision : choisir qui ils vont sacrifier. Jonathan Groff , Ben Aldridge et Dave Bautista mènent le casting.