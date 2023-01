Ce blockbuster de science-fiction a détrôné Avatar 2 en Chine et c'est la suite d'un film que vous pouvez regarder sur Netflix

Le film en question, c'est The Wandering Earth 2 et il a rapporté 69,7 millions de dollars le premier jour dans les salles chinoises. Il est vrai qu'il est sorti en salles lors de la célébration du Nouvel An lunaire, mais cela n'enlève rien à cette suite du cinquième film le plus rentable de tous les temps en Chine.

>> Après avoir annoncé son arrivée dans les suites d'Avatar 2, cette énorme star est finalement recalée <<

Co-écrit et réalisé par Frant Gwo, The Wandering Earth 2 indique une fois de plus que l'avenir de la Terre n'est pas très rose, ce qui conduit à la construction d'énormes moteurs à la surface de notre planète dans le but de trouver un nouveau foyer. Cependant, le chemin vers l'univers est très dangereux, donc un groupe de personnages devra s'avancer pour tenter de résoudre les problèmes qui se posent sur leur chemin.

Une suite ambitieuse

Tout indique que cette suite de The Wandering Earth, que vous avez peut-être déjà vu car il est toujours dispo sur Netflix, est encore plus ambitieuse que son prédécesseur. Cette fois, le film dure d'ailleurs 3 heures, alors que le premier épisode de la franchise a à peine dépassé les 120 minutes.

De plus, The Wandering Earth 2 a le soutien du public chinois et des critiques, bien que tout indique qu'il suive le même chemin que The Battle of Changjin Lake. Ce dernier reste le film chinois le plus rentable et, peu de temps après, il a aussi eu droit à une suite qui a également cartonné mais pas autant, restant à la huitième place de tous les temps. Pas mal, mais peut-être que la production s'attendait à plus.

>> Non, ce n'est pas Avatar : voici le vrai film le plus rentable de tous les temps <<

Avec Avatar 2 : La voie de l'eau, quelque chose de similaire devrait se produire, puisque le premier opus devrait conserver la première place sur la liste des films les plus rentables de tous les temps et tout indique que sa suite terminera en troisième ou quatrième position. Le fait qu'Avatar 3' puisse également finir par dépasser les 2 milliards au box-office est une possibilité à prendre en compte, mais en dessous du premier également.

The Wandering Earth 2 n'a pas encore de date de sortie au cinéma en France, ni sur aucune plateforme. Ce succès en Chine pourrait peut-être faire bouger les choses...

Article écrit en collaboration avec nos collègues de Espinof.