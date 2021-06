Feliccia (Objectif Reste du Monde) en froid avec Mujdat : elle veut quitter l'aventure (EXCLU VIDEO)

Après le départ de Kellyn Sun, c'est Feliccia qui a intégré l'aventure Objectif Reste du Monde, sur W9. La candidate est arrivée pleine d'ambition pour reconquérir Mujdat Saglam après leur rupture, mais elle n'avait pas vraiment prévu que son ex refuse de lui pardonner son erreur. Leur discussion s'est transformée en violent règlement de comptes, l'occasion pour Feliccia de répondre pour la première fois aux attaques de Milla Jasmine sur les réseaux sociaux.

Bientôt le départ pour Feliccia ?

En entendant sa vie privée étalée devant tout le monde, Milla n'a pas hésité à intervenir pour clasher fort celle qu'on surnomme son sosie. Une bataille de punchlines a alors éclaté, mais l'histoire est apparemment partie encore plus loin si l'on en croit Feliccia : "Beaucoup de choses n'ont pas été montrées", a-t-elle confié sur Snapchat pour réagir à son altercation avec Milla.

En tout cas, tous ces problèmes ont beaucoup affecté l'ex-candidate des Princes et les princesses de l'amour 4 : elle se demande même si elle ne doit pas quitter l'aventure. Comme on peut le voir dans un extrait exclu d'Objectif Reste du Monde, Feliccia partage son envie de partir : "Je suis venue uniquement pour Mujdat. Je voulais repartir le plus vite possible avec Mujdat et c'est tout l'inverse, il m'abandonne." Hilona, Julien Bert, Nikola Lozina et Isabeau tentent alors de lui faire changer d'avis. Réussiront-ils à la convaincre de rester ou Feliccia préférera-t-elle annoncer son départ ? Affaire à suivre !