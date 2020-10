Fear The Walking Dead saison 6 : Negan bientôt face à Dwight dans le spin-off ?

The Walking Dead prendra fin au terme de sa saison 11 dont le dernier épisode devrait être diffusé en 2022 sur AMC aux USA. Cependant, la conclusion de cette série ne signifiera pas que l'on ne reverra plus certains de ses personnages principaux. Tandis que les producteurs préparent déjà quelques spin-offs supplémentaires, dont un centré sur Daryl et Carol, les acteurs eux-mêmes rêvent d'explorer davantage leurs personnages à l'écran.

C'est notamment le cas de Jeffrey Dean Morgan, l'interprète de Negan, qui n'a jamais caché son envie d'amener le méchant de cet univers vers de nouvelles histoires. A l'heure actuelle, on ne sait pas si les producteurs sont sur la même longueur d'ondes que lui, mais l'acteur peut déjà compter sur le soutien de l'un des créatifs de cette franchise pour étendre l'intrigue de Negan.

Negan dans Fear The Walking Dead ?

Présent au New York Comic Con pour teaser la saison 6 de Fear The Walking Dead, Ian Goldberg (son showrunner) a en effet confirmé son envie d'intégrer le vilain dans sa propre série, "J'adore tellement ce personnage et je trouve que Jeffrey est phénoménal dans ce rôle. Il a une présence puissante composée de différentes palettes et évolutions".

Et visiblement, le showrunner a déjà quelques idées en tête pour concrétiser cette envie, "Dwight (l'ex-bras droit maltraité de Negan) a eu le droit à une belle évolution du bon côté dans la saison 5 de Fear. Donc ça serait intéressant que son ex-pote Negan apparaisse à son tour et qu'ils se confrontent".

Reste désormais à savoir si Jeffrey Dean Morgan serait prêt à revenir en arrière avec son personnage (Fear The Walking Dead est située chronologiquement avant l'intrigue de The Walking Dead), lui qui aimerait avant tout aller plus loin dans le futur avec cet anti-héros.