Fast and Furious : Eminem aurait pu jouer Bryan à la place Paul Walker

Même si le personnage Bryan O'Conner n'est plus au centre des intrigues de Fast and Furious suite au décès de Paul Walker, il est difficile d'imaginer la saga cinématographique sans la présence de son interprète au casting. Pourtant, aussi incroyable que cela puisse paraître, Paul Walker aurait pu ne jamais admirer les beaux débardeurs de Vin Diesel sur les plateaux de tournage.

Eminem a refusé d'incarner Bryan

Au début des années 2000, les producteurs de la franchise avaient effectivement un autre nom en tête pour incarner Bryan. De qui s'agissait-il ? De l'une des plus grosses pointures du monde du rap de l'époque : Eminem. Malheureusement, si ce projet semblait intéresser l'artiste, ce dernier a finalement été contraint de refuser le rôle.

La plus grosse erreur de sa carrière ? Pas du tout. Si Eminem a préféré décliner la proposition, c'est tout simplement parce qu'il était déjà en train de développer 8 Mile, son propre film, et qu'il ne pouvait pas se permettre un problème d'agenda. Et quand on sait que 8 Mile est devenu un classique et a permis au rappeur de remporter l'Oscar de la meilleure chanson originale avec son titre Lose Yourself, il est difficile d'imaginer Eminem avoir le moindre regret.

Le rappeur a refoulé la saga deux fois

Par ailleurs, en parlant de chanson originale, Eminem a mis un second vent à la saga en 2015. Approché cette fois pour écrire le titre phare de Fast and Furious 7, le rappeur s'est une nouvelle fois vu obligé de refuser la proposition, la faute à la production d'un autre projet musical qu'il ne souhaitait pas mettre en concurrence.

Au programme cette fois ? Il était impliqué dans la production de l'album Music from and Inspired by the Motion Picture Southpaw, imaginé pour le film La rage au ventre, sur lequel il a notamment interprété deux morceaux ("Phenomenal" et "Kings Never Die"). Une fidélité louable qui l'a néanmoins fait passer à côté d'un titre planétaire. Et pour cause, la chanson en question n'était autre que See You Again, finalement signée Wiz Khalifa et Charlie Puth.