Familles nombreuses : une tribu emblématique annonce son départ inattendu

S'il n'est pas rare de voir les tribus quitter l'émission, Familles nombreuses, la vie en XXL connait malgré tout une hécatombe quasiment inédite depuis quelques semaines. Ainsi, après les Servières en septembre dernier, les Galli ensuite, puis l'annonce fracassante des Pellissard qui ont décidé de partir en guerre contre la production, ce sont bientôt les Jeanson qui vont à leur tour faire leurs adieux aux téléspectateurs.

Un prochain retour avant de grands adieux

Bon, on vous rassure, il y a encore un peu de temps avant ce grand départ. Alors que la famille est absente des écrans depuis plusieurs mois maintenant, Marie-Alix Jeanson a en effet confirmé sur Instagram qu'elle et ses proches allaient dans un premier temps réapparaître dans de nouveaux épisodes, "Tiens, tiens... Mais qui revient à partir du 28 novembre ?!"

En revanche, elle l'a ensuite assuré, cette nouvelle fournée sera également la dernière, "Profitez, profitez, car après cette belle aventure sera finie pour nous". La raison ? La mère de Mayeul, Auxence, Faustine, Victor et Aloys ne l'a pas précisé, mais cette décision pourrait être liée à la nouvelle vie de sa famille. Souvenez-vous, c'est durant l'été que tout ce petit monde est parti vivre à La Réunion suite à la récente mutation d'Alexandre.

Une nouvelle vie difficile à aborder

Or, Marie-Alix l'a confessé lors d'une story - reprise par Télé2Semaines, cette situation a apporté un véritable chamboulement dans son quotidien au point de lui avoir fait perdre de nombreux repères. "En arrivant, je me suis dit : 'Profite de tes deux années ici, ça passe trop vite !' Mais pour être honnête, mon travail me manque beaucoup (plus que ce que j'imaginais). Les collègues, l'activité, les challenges", a-t-elle ainsi dévoilé.

Elle l'a ensuite précisé, si "l'idée de travailler [lui] trotte toujours dans la tête", elle a encore du mal à se plonger dedans, "Le rythme d'ici m'empêche de pouvoir penser travailler (conduite, bouchons, le moindre trajet prend minimum trente minutes aller-retour. À Paris, je pouvais de temps en temps compter sur l'aide d'Alexandre pour des conduites, ici c'est impossible, pas vraiment de solution durant les vacances scolaires...)."

De fait, avec un quotidien moins cadré et plus incertain, il n'est pas impossible que Marie-Alix ait décidé d'éloigner les caméras afin de lui permettre de se retrouver et réfléchir à la nouvelle étape de sa vie.