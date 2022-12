Familles nombreuses : une maman star a accouché de son 9e enfant, les fans avaient déjà trouvé le prénom !

"La famille va s'agrandir. Notre 9e merveille est attendue pour décembre ♥️♥️♥️", au mois de mai 2022, Céline Saffré a annoncé sa grossesse avec joie à ses fans. Très active sur les réseaux sociaux, la maman star de Familles nombreuses la vie en XXL, leur a révélé le sexe du bébé un mois après.

"Vous êtes encore très nombreux à nous demander le sexe de bébé 9. Nous sommes très heureux d'attendre un petit mec de plus pour agrandir notre famille. Ceux qui me suivent depuis le début de la grossesse ont dû entendre parler d'une fille car oui, lors de l'écho du premier trimestre, on nous avait annoncé une petite princesse à 90% (car bourgeon génital à l'horizontal) mais finalement à l'écho du deuxième trimestre notre petite princesse 👸🏻 s'était transformée en petit prince 🤴", a déclaré celle qui a dévoilé son immense piscine.

Céline Saffré a accouché de son 9e enfant

Même si elle n'apparaît plus dans l'émission de TF1, la mère de famille est toujours très suivie sur les réseaux sociaux. Elle n'est donc pas épargnée par les haters. Certains l'accusent par exemple de donner une éducation trop stricte à ses enfants. Elle n'a pas hésité à leur répondre cash : "Suite à la diffusion de l'émission j'ai eu différents retours de votre part à tous...Maman trop stricte, maman très froide, maman militaire, et j'en passe... Hors de question que nos enfants aient le dessus sur nous, qu'ils ne nous respectent pas, que notre vie devienne un enfer. C'est donc très naturellement que nous leur avons inculqué une éducation que certain définiront de militaire (mais clairement, je me moque de ce que les gens pensent). Notre fierté, c'est que nous pouvons emmener nos enfants partout sans qu'ils touchent à tout, sans qu'ils soient irrespectueux, sans que cela tourne au vinaigre dans un magasin, un resto ou un lieu public". Ça a le mérite d'être clair.

Un prénom que tout le monde avait deviné

Mais, ces derniers jours, Céline Saffré avait d'autres choses à penser. En effet, elle a donné naissance à son petit garçon le 7 décembre 2022. "Nous sommes heureux que bébé 'A' soit venu agrandir notre famille en ce merveilleux jour du 7 décembre. Il a pointé le bout de son nez à 12 heures 53. Maman et bébé sont en pleine forme. Merci infiniment pour vos messages par milliers !", a-t-elle indiqué en story.