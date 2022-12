Familles nombreuses, la vie en XXL : une maman victime de harcèlement et de comportements sexistes de la part des hommes

C'est une annonce qui a surpris tout le monde en cette fin d'année : Ambre et Alexandre Dol, couple mythique découvert dans l'émission Familles nombreuses, la vie en XXL, ont récemment fait le choix de se séparer. Une décision qui n'a pas été simple à prendre et qui, malheureusement pour la jeune maman, continue d'être compliquée à vivre au quotidien.

Ambre Dol harcelée par les hommes depuis qu'elle est célibataire

Malgré un état d'esprit positif de son côté, "Je suis très bien dans ma nouvelle organisation. Je me sens bien", Ambre a néanmoins profité d'une story postée sur Instagram ce vendredi 9 décembre pour confier sa lassitude d'être aujourd'hui harcelée par des hommes mal-elevés au cerveau coincé dans le slip.

"Pour les quelques hommes qui se prennent d'un coup d'une affection pour moi depuis que je suis maman célibataire... Tenez bien compte de ce message : Je n'ai absolument pas envie d'échanger des conversations avec vous lorsque je sens que l'intention va dans la mauvaise direction (qui n'est pas la mienne)", s'est-elle exclamée, frustrée d'être devenue une cible que tout le monde vise aujourd'hui.

Elle l'a ensuite ajouté, en plus de lui gâcher la vie, ces hommes perdent tout simplement leur temps : "Je ne suis pas naïve, j'ai 40 ans bientôt et je connais le manège !" Bien évidemment, elle ne vise pas tous les hommes de sa communauté, mais ceux qui tentent de profiter de la situation d'une façon malhonnête : "Je parle des hommes pleins de compliments, qui envoient des photos, qui proposent de boire un coup ! Non, mais sérieusement ! Je viens de me séparer : j'ai 5 enfants, ne profitez pas de cette situation, et surtout ne prenez pas ça pour une faiblesse".

"Je suis centrée sur notre famille"

Enfin, dans le but de mettre une dernière fois les points sur les i et faire cesser ce harcèlement constant de ces charos, Ambre a rappelé qu'elle n'avait de toute façon pas la tête aux aventures amoureuses aujourd'hui, bien trop occupée par d'autres priorités.

"Pour l'instant, ça ne m'effleure même pas l'esprit ! Je suis centrée sur notre famille, sur nous 6, a-t-elle assuré. J'ai envie de plus m'occuper de moi aussi. Je n'ai absolument pas de place dans ma vie ou dans mon coeur pour un homme. Je n'en ai absolument pas l'envie".

Le message est passé, on espère qu'il sera entendu.