Familles nombreuses, la vie en XXL : un enfant victime d'un accident de ski, sa mère raconte

Les tribus de Familles nombreuses : la vie en XXL nous ouvrent les portes de leur quotidien tous les jours sur TF1. Mais nous pouvons aussi suivre leurs vies sur les réseaux sociaux, où certaines mamans comme Amandine Pellissard, qui aimerait devenir chroniqueuse de TPMP, ou Ambre Dol, qui envisage avoir recours à la chirurgie esthétique, sont de véritables stars.

C'est aussi le cas des Jeanson, suivis par plus 241 000 personnes. Marie-Alix, son mari Alexandre et leurs cinq enfants sont actuellement au ski et partagent ces jolis moments avec leurs abonnés. Mais malheureusement, un événement est venu perturber leurs vacances. Ce dimanche 27 février 2022, la mère de famille a expliqué en story que Mayeul, son fils ainé, avait été victime d'un accident de ski. "Fin d'une bonne journée de ski, avec Mayeul qui s'est probablement entorsé le poignet. On verra demain ce que ça donne" a-t-elle révélé.

"On a un blessé"

Ce lundi, la maman de cinq enfants a de nouveaux pris son téléphone pour donner des nouvelles de son fils. Alors que le reste de la tribu est parti skier, l'adolescent de 14 ans est resté à la maison. "Nous avons un blessé à la maison. Hier, en fin de journée, vraiment à un quart d'heure de la fermeture, Mayeul a fait une belle chute, il s'est pris un beau gadin. Et il a très très mal au poignet. Hier soir, on ne s'est pas inquiétés, on s'est dit qu'il se l'était peut-être foulé. On l'a immobilisé en attendant. La nuit est passée, ce matin pas dingue, donc j'ai fait une télé-consultation. C'est vraiment trop pratique, quand on est un peu paumé et qu'il n'y a pas trop de médecins disponibles" explique Marie-Alix, avant d'indiquer qu'ils ont obtenu un rendez-vous pour passer une radio car "une petite fracture au coeur du poignet" est soupçonnée. On espère qu'elle ne dévoilera rien de bien grave pour le petit Mayeul et qu'il pourra retourner sur les pistes au plus vite !