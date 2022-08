Familles nombreuses, la vie en XXL : un couple phare bientôt séparé ? Grosse inquiétude

La fin du couple Bambara ?

En mai dernier, Rofrane et Nasser Bambara - que l'on a pu découvrir dans l'émission Familles nombreuses, la vie en XXL (TF1), fêtaient leurs 7 ans de mariage. Un événement qui faisait bien évidemment le bonheur des parents d'Hajar, Noor, Kheïry-Dine et Chemsy-Dine qui paraissaient alors plus soudés que jamais, eux qui venaient de vivre plusieurs mois compliqués.

Pourtant, depuis quelques jours maintenant, une rumeur laisse entendre que le couple traverserait une nouvelle période particulièrement tendue. En cause ? Ce mercredi 10 août 2022, Rofrane a profité de son compte Instagram pour poster en story un énigmatique message.

"La team B, je vais prendre du temps sans réseau, sans poster. Du temps pour MOI et MES ENFANTS, rien ni personne de plus", écrivait-elle notamment, excluant de fait Nasser. Puis, elle l'ajoutait ensuite, "Dans la vie, il faut assumer ses choix et surtout, se dire que pour certains choix, il n'y a pas de retour en arrière. À bon entendeur".

Première indication faite par Rofrane

De quoi comprendre que quelque chose s'est passé entre le mari et la femme ? Que certaines choses ont pu être dites lors d'une dispute ? Que l'un des deux a fauté ? Difficile à dire, d'autant plus que Rofrane n'a pas réagi aux inquiétudes des internautes à ce sujet, ce qui est plutôt suspect.

Malgré tout, l'hypothèse que ce message n'est en réalité aucunement lié à un problème de couple existe également. Dès le lendemain, la mère de famille est en effet revenue sur Instagram pour y poster un second message : "Merci d'être toujours autant à être présents ici, à nous suivre et nous soutenir. On vous aime". Or, les utilisations du "nous" et du "on" laissent cette fois-ci penser qu'elle intègre son mari dans ces remerciements et qu'il n'y a donc aucun problème entre eux.

Affaire à surveiller.