Explosions à Beyrouth : Mika, Léa Salamé Omar Sy... les stars sous le choc

Comme si 2020 n'en avait déjà pas fait assez et que la crise sanitaire du coronavirus ne suffisait pas... Ce mardi 4 août, une double explosion gigantesque a dévasté Beyrouth, au Liban. Le bilan est encore provisoire mais terrible : plus de 100 morts et 4 000 blessés ont été recensés par la Croix Rouge. Les déflagrations ont été ressenties à des kilomètres à la ronde, jusqu'en mer, et ont fait des dégâts importants. Les autorités ont décrété une journée de deuil national. Selon le Premier Ministre libanais, ce serait un stock de 2700 tonnes de de nitrates d'ammonium qui serait à l'origine de la double explosion, soit 10 fois plus qu'à AZF Toulouse (l'explosion de l'usine en 2001 avait tué 31 personnes, fait plus de 2500 blessés et détruit une partie du sud-ouest de la ville).

Les stars sous le choc après la double explosion à Beyrouth (Liban)

Face à une telle horreur, de nombreux internautes ont apporté leur soutien aux Libanais, y compris plusieurs célébrités. Parmi elles, Mika et Léa Salamé, tous deux nés au Liban. "Je regarde et lis avec angoisse, tristesse et horreur les événements qui se déroulent à Beyrouth.", écrit l'ancien coach de The Voice. "Ce qui s'est produit, des vies blessées ou perdues à jamais, me fend le coeur. Nous ne savons pas encore ce qui s'est passé mais la souffrance est atroce. Mon coeur est avec Beyrouth et le Liban. Il y a 4 ans jour pour jour je me produisais à Baalbek au Liban. J'ai passé la matinée à regarder les photos de cette soirée. Je termine ma journée en regardant ces terribles images de Beyrouth qui me donnent des frissons.".