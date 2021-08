Evangelion - 3.0+1.01 : pas encore la fin ? Un nouveau film est possible selon Hideaki Anno

Ce vendredi 13 août 2021 était un jour extrêmement attendu par tous les fans d'Evangelion. La raison ? C'est à cette date qu'Amazon Prime Video a mis en ligne l'intégralité de la saga cinématographique Rebuild of Evangelion, dont le film Evangelion : 3.0+1.01, encore inédit jusqu'à ce jour, qui a été annoncé comme le tout dernier de cette histoire.

Le projet d'une vie pour Hideaki Anno, son créateur, qui à travers Thrice Upon a Time souhaitait mettre un point final à son oeuvre débutée dans les années 1990 avec l'anime Neon Genesis Evangelion, en modernisant son récit et en faisant passer aux mieux ses ambitions artistiques. "J'avais encore des choses intéressantes à faire avec la franchise, ou plutôt à refaire. Je ne voulais pas la même fin. Les temps ont changé depuis la série, le monde est différent" a-t-il notamment confié à 20 Minutes.

Hideaki Anno tourne la page Evangelion

Or, comme il l'a confessé au journal, la création de cet ultime épisode a été une bataille de tous les instants. Brisé par le précédent film, "Evangelion 3.0 You Can (Not) Redo, m'a laissé dans un état pas possible, j'étais cassé. J'ai pris beaucoup sur moi pour le finir, mais il m'a affecté plus que je l'aurais pensé à la fois physiquement et mentalement", Hideaki Anno a dû prendre sur lui-même pour finaliser sa vision d'un tel univers devenu emblématique aux yeux de millions de fans.

De fait, même s'il est aujourd'hui heureux du résultat final et des moyens technologiques qui lui ont été accordés pour aller au bout de ses idées, "Je ne suis pas sûr que j'aurais l'occasion de retravailler avec un budget de cette envergue, les opportunités sont rares au Japon et il faut que ce soit raccord avec mes idées", le papa de Shinji souhaite désormais tourner la page.

"Je ne peux parler que pour moi, mais oui, l'histoire d'Evangelion est bel et bien terminée. Je ne continuerai pas. Une fois le dernier film fini, j'ai ressenti un calme intérieur, une sorte de libération", a-t-il notamment révélé, avant de s'exprimer sur la suite de sa carrière, "Je vais me focaliser sur le live action pour un temps, et peut-être revenir à l'animation, un jour."

Une suite encore possible

Toutefois, Hideaki Anno a peut-être décidé de tourner la page, mais il ne sait pas si l'histoire est réellement terminée. En cause ? "Du pur point de vue de l'histoire, il y a cette ellipse de 14 ans au début du troisième film, et donc le potentiel de raconter quelque chose, sous quelque forme que ce soit." Autrement dit, la possibilité d'un nouveau film ou d'une série située durant cette ellipse existe bel et bien. Seulement, il l'a promis, ça sera sans lui, "Je n'en ai pas le désir actuellement, je ne le sens pas pour être tout à fait honnête."

Et on ne sait pas pour vous, mais une "suite" d'Evangelion sans son papa, ça ne nous intéresse pas vraiment.