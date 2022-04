EuroMillions : après avoir gagné 200 millions, ce Français donne quasi tout son argent pour sauver la planète

Selon le récent rapport du GIEC sur le climat, il nous resterait moins de trois ans pour changer nos modes de vie afin d'éviter une future catastrophe environnementale qui pourrait amener la température sur Terre à dépasser l'objectif de +1,5°C et ainsi entraîner des bouleversements irrévocables sur la planète.

Un gagnant de l'EuroMillions donne son argent pour sauver la planète

Une mission compliquée, mais pas encore impossible. Et la bonne nouvelle, c'est que les climatologues peuvent aujourd'hui compter sur un soutien de poids afin de lutter contre ce scénario cauchemardesque : celui de Guy, le 2ème plus grand gagnant en France à l'EuroMillions. En décembre 2020, le joueur avait en effet remporté un chèque de... 200 millions d'euros. Or, là où la plupart des nouveaux riches profitent habituellement de leur argent pour détruire l'environnement à coup de voyages en avion à l'autre bout du monde, de surconsommation et d'achats polluants, ce grand chanceux a pris la décision de faire passer le bien de notre planète avant son propre plaisir.

Il y a près d'un an, Guy (c'est un faux nom) a en effet créé Anyama, une fondation dédiée à la protection de l'environnement. Et comme il vient de l'annoncer au Parisien, il souhaite désormais utiliser son argent pour accélérer ses actions, "J'ai transmis la majeure partie de mon gain et donnerai progressivement la quasi-totalité".

"Il faut agir, c'est une urgence absolue"

Une générosité bien venue là où certains auraient probablement tout dépensé en voitures, motos, télévisions et maisons secondaires au bord de la mer, mais une évidence pour ce dernier, "À la minute où j'ai su que j'étais l'heureux gagnant de l'EuroMillions, j'ai eu le souhait de partager ma chance".

"Au cours de ma vie, j'ai été le témoin, en Côte d'Ivoire, du passage incessant de camions chargés d'arbres coupés dans les forêts du Burkina Faso, anciennement la Haute Volta, a-t-il notamment déploré pour expliquer son action. Ce ballet de camions m'a beaucoup marqué, indigné". Il l'a ensuite ajouté plus loin, il ne s'imagine pas profiter de son argent égoïstement sur une île alors même que l'humanité est au bord du gouffre, "De mon point de vue, la priorité aujourd'hui est de sauver la planète ou plutôt de faire en sorte que les humains, le vivant, puissent continuer à être les hôtes de notre belle Terre. Il faut agir, c'est une urgence absolue. Si rien n'est fait dans ce domaine, toutes les autres actions seront vaines. Nous n'existerons plus, car la planète deviendrait invivable".