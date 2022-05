Et si on se rencontrait : découvrez le salaire étonnant des candidats

Et si on se rencontrait ? déchaine les passions cette année ! Après Tuan qui est passé pour un goujat et Sandra qui a été accusée d'être fake, c'est Nathan qui a beaucoup fait parler de lui après son passage sur M6 le 25 avril 2022. L'étudiant de 18 ans a participé au programme dans le but de voir pour la première fois en vrai Imogen, une australienne vivant en Suède, avec qui il échangeait depuis plusieurs mois sur les réseaux sociaux. Lors de cette rencontre, on a pu voir le nantais tenter des blagues qui semblaient gêner la jeune fille et cela lui a valu beaucoup de critiques sur les réseaux sociaux.

Mais dans une interview accordée à TVMag, il révèle que lui ne l'a pas du tout ressenti comme ça et remet la faute sur le montage. "Ils n'ont gardé que ces phrases en français et les réactions déstabilisées d'Imogen en anglais, comme si je me jouais d'elle dans une langue qu'elle ne comprenait pas. Elle est passée pour une idiote alors qu'en réalité, je lui traduisais systématiquement mes propos et nous en rigolions ensemble parce que nous étions complices de cet humour. Le montage est horrible et, derrière, les gens sur les réseaux sociaux tiennent des propos abjects à notre égard" s'est-il agacé.

Le salaire surprenant dévoilé

Dans l'interview, on apprend que Nathan aurait touché 85 euros pour la journée de tournage. "C'était l'occasion de pouvoir se rencontrer en étant défrayé et rémunéré. La production a tout payé : le voyage aller-retour d'Imogen de la Suède jusqu'à Paris et les nuits d'hôtel. Tout s'est organisé très vite. Si nous avions pris davantage de temps pour réfléchir, je pense qu'elle n'aurait pas accepté. Le 'bad buzz' que cela a fait après la diffusion fait qu'au final, ce n'est pas forcément une bonne expérience pour nous deux. Je suis content d'avoir l'opportunité de raconter ce qu'il s'est vraiment passé parce que l'image que les gens ont de moi après avoir vu l'émission est très négative" indique le jeune homme. Vu les retombées, ce n'est pas cher payé !