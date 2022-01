Entre saisonniers saison 2 : une actrice espère une suite pour la série Netflix avec Jorge Lopez (Elite)

La bande-annonce de la série Entre saisonniers ( Temporada de Verão en VO et Summer Heat en anglais), dispo sur Netflix. La série avec Jorge Lopez (Elite) pourrait avoir une saison 2 : une actrice est déjà partante !

La saison 1 d'Entre saisonniers (Temporada de Verão en VO) est dans le top 10 Netflix. Et plusieurs abonnés de la plateforme de streaming espèrent déjà une saison 2 pour la série brésilienne avec Jorge Lopez (Valerio dans Elite). Une actrice du casting est elle aussi partante, et s'est confiée sur une possible suite.