EnjoyPhoenix traumatisée par son expérience à la télé : "C'est un milieu dégueulasse et atroce"

EnjoyPhoenix traumatisée par le monde de la télé

Afin de fêter les 10 ans du lancement de sa chaîne YouTube, EnjoyPhoenix a profité d'une nouvelle vidéo pour faire un bilan de sa carrière. Ainsi, à l'occasion d'une fameuse tiers-liste, Marie Lopez a classé les moments marquants de ces dernières années, que ce soit ses badbuzz (poke ses cours de cuisine), son apprentissage dans la gestion de sa vie privée ou encore... son passage dans Danse avec les stars.

Et visiblement, plus de 5 ans après sa participation, EnjoyPhoenix reste encore hantée par cette expérience. Même si elle la trouve "enrichissante" avec le recul, "J'ai appris des choses, bonnes et mauvaises", ce sont bien les mauvais côtés d'un tel programme et de tout ce qu'il y a autour qui lui restent principalement en tête. "Comme je le disais, j'ai justement appris des choses mauvaises. Je me suis rendue compte que le milieu de la télé c'était quelque chose qui ne me plaisait absolument pas, qu'il y avait beaucoup de manipulations, de faux-semblant, d'hypocrisie."

"Le milieu de la télé c'est dégueulasse et atroce"

Marie Lopez n'est pas entrée dans les détails de ce qu'elle a pu vivre ou voir lors de cette période, mais ce moment de sa carrière a suffi à la convaincre de ne jamais abandonner sa chaîne YouTube et les réseaux sociaux au profit du petit écran, "Je n'ai pas du tout aimé l'envers du décor des productions de grosses émissions telles que Danse avec les stars."

Selon elle, l'image cool que la télévision peut renvoyer avec ce côté approbation de tout un milieu ne vaut vraiment pas le coup, "J'ai le droit de le dire aujourd'hui, mais très sincèrement, c'est vrai que, autant l'expérience m'a beaucoup apportée en termes d'humain, j'ai beaucoup appris sur moi et aussi sur les autres, mais très honnêtement j'ai appris vraiment ce que c'était que le milieu de la télé et croyez-moi, il y a vraiment des choses que vous ne voulez pas savoir tellement c'est dégueulasse et atroce."

Et pour l'anecdote, même un programme à priori familial comme Fort Boyard ne l'attire pas aujourd'hui. Malgré deux participations par le passé, elle n'a pas envie de retenter sa chance auprès du Père Fouras, "Cette émission n'a m'a apportée que du négatif. (...) Ca reste une émission qui aime bien le buzz, qui aime bien les larmes et te faire chialer. Donc honnêtement, les émissions où on me met mal à l'aise pour faire de l'audimat, non merci".

C'est YouTube qui va être content.