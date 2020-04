Emy LTR séparée de son petit ami, elle en dit plus sur lui et dévoile les raisons de leur rupture

Avec qui Emy LTR est-elle en couple ? Voilà la question que les internautes se posent depuis que la youtubeuse a partagé fin février un cliché d'elle en compagnie d'un mystérieux jeune homme. En légende, un simple coeur. Nombreux ont alors pensé qu'il s'agissait de Darko, dont elle est très proche alors, de son côté, l'ancien candidat de Secret Story démentait avoir eu une relation avec son ancienne assistante Chloé. Dans une vidéo très intime partagée ce jeudi 9 avril 2020 sur sa chaîne Youtube, Emy LTR a levé le mystère.

Non, elle n'était pas en couple avec Darko mais un footballeur

La vidéaste a révélé qu'il ne s'agissait pas de Darko mais d'un footballeur : "La plupart d'entre vous ont fait des suppositions de ouf. Alors non ce n'était pas un youtubeur, c'était pas un rappeur, c'était un footballeur." Malheureusement, elle n'est plus en couple avec : "Le confinement a eu raison de notre histoire. On s'est séparés il n'y a pas longtemps". Une rupture dont certains se doutaient, alors qu'elle ne partageait plus de photos d'eux et qu'elle a supprimé la photo d'eux deux.

Emy LTR dévoile les raisons de leur rupture

Pour quelles raisons ont-il rompu ? "C'était une super jolie histoire. C'est quelqu'un de super, d'extraordinaire que j'aime énormément, mais il y agit un trop gros décalage entre nos deux personnalités, on se serait fait trop de mal et ce n'est pas la peine. Avec le confinement, on est tous devenu un peu bardot en plus donc voilà." Elle assure qu'ils se sont séparés dans de bonnes conditions : "On est en très bon terme, tout va bien mais pour nos bonheurs respectifs, c'est mieux qu'on fasse nos vies séparément."