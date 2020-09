Emma CakeCup : son petit ami Vlad Oltean accusé de gaspillage alimentaire, il répond

Malheureusement, Emma CakeCup et Vlad Oltean commencent à être habitués aux polémiques et aux critiques. Après des placements de produits qui s'avéraient être une arnaque, la youtubeuse et influenceuse était victime de cyberharcèlement et recevait des menaces de mort. Fin juillet, elle était accusée de racisme après avoir utilisé le mot à connotation raciste "chintok" pour présenter une paire de lunettes de soleil qu'elle venait d'acheter. Aujourd'hui, c'est au tour de l'influenceur d'être au coeur des critiques. En cause ? Une vidéo Instagram dans laquelle il balance une côte de boeuf crue sur la crêpe au Nutella que sa petite amie était en train de se préparer. "Qui veux tester cette recette ? La côte de boeuf au Nutella sur son lit de crêpes maison", annonce-t-il en légende de la vidéo.

Vlad Oltean accusé de gaspillage alimentaire

Une blague qui l'a bien fait rire... mais qui n'a pas du tout plu aux internautes. Nombreux l'ont alors accusé de gaspillage alimentaire. "Y a des gens qui crèvent de faim dans le monde, la viande est devenue un produit de luxe maintenant pour certaines personnes, c'est vraiment honteux de faire ça. Y'a rien de drôle en plus, c'est juste con, tout ça pour des j'aimes", peut-on lire en commentaire, ou encore "C'est quoi cette côte de boeuf ? Ça coûte une blinde un truc comme ça".

Le petit ami d'Emma CakeCup répond aux critiques

Face aux critiques, il a répondu : "Pour info, j'ai mangé [la côte de boeuf] après, vous pensez vraiment que je l'ai jetée ? Arrêtez de vous exciter pour rien et faire vos vieux justiciers d'Instagram". Pas sûr en revanche qu'Emma CakeCup ait mangé sa crêpe... Si vous aussi vous êtes contre le gaspillage alimentaire, sachez que l'application Too Good To Go s'est associée au réseau d'épiceries solidaires ANDES pour lutter contre le gaspillage et favoriser l'inclusion et le retour à l'emploi en récupérant, reconditionnant et proposant les stocks invendus d'industriels.