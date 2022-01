Emma CakeCup, c'est terminé : la YouTubeuse change de pseudo et ça lui a coûté cher

Nouveau pseudo pour Emma CakeCup

Comme vient de l'annoncer Emma CakeCup à travers une nouvelle vidéo, "C'est un livre que je ferme. Et j'en ouvre un nouveau". Près de 10 ans après ses débuts sur Internet avec ce célèbre pseudo, la jeune femme a en effet pris la décision de le changer et de s'appeler... Emma Paris.

"Ca a été très compliqué à prendre comme décision, mais c'est symbolique pour moi, c'est pas juste un changement de pseudo, a-t-elle tenu à assurer à ses fans. C'est un pseudo que j'aimais énormément, que j'aime toujours énormément, qui restera dans mon coeur. C'est grâce à Emma CakeCup que j'ai ma communauté aujourd'hui, que j'ai un travail."

Une évolution très importante pour la YouTubeuse

Et à la question, "mais alors, pourquoi une telle évolution ?" il y a deux réponses. La première est notamment en lien avec sa récente rupture d'avec Vlad Oltean : "J'ai envie de changements, j'ai besoin de changements." Elle l'a rappelé, elle n'est plus la même personne que ces trois dernières années et souhaite se reprendre en main, "Je compte juste être plus active sur les réseaux sociaux et faire plus de vidéos."

La deuxième est cette fois-ci plus intime et familiale. Emma l'a en effet révélé, ce nouveau pseudo "ce n'est pas juste [son] prénom associé à une ville magnifique". Au contraire, "Paris, c'est le nom de famille de [son] papa". Et si l'influenceuse a souhaité le mettre en avant après toutes ces années, c'est parce que pour la première fois depuis sa naissance, elle peut officiellement le porter : "Depuis que je suis née, je n'avais encore jamais eu le nom de mon père sur ma carte d'identité ou mon passeport (...) tout simplement parce qu'il a mis du temps à me reconnaître, il était un peu flemmard, il avait la flemme d'aller à la mairie. Il a du coup mis quelques mois et sur tous les papiers, j'avais que le nom de famille de ma maman."

Une anecdote qui peut prêter à sourire, mais cette évolution est un véritable soulagement et une libération pour Emma : "Je voulais avoir les deux noms [sur la carte d'identité]. Mes parents c'est toute ma vie, c'est ma seule famille."

Emma Paris a dû payer pour changer son pseudo

Cependant, si Emma Paris est aujourd'hui heureuse d'ouvrir ce nouveau chapitre de sa vie, elle l'a confessé, cela n'a pas été simple. En cause ? Quand on porte l'un des prénoms les plus donnés dans le monde et que son nom de famille est l'une des villes les plus emblématiques de la planète, il est évident que toutes les combinaisons possibles sont déjà prises sur les réseaux sociaux en 2022, des lieux pourtant très importants pour son travail.

Aussi, elle l'a révélé, elle traversé un "parcours semé d'embuches" qui l'a traumatisée : "Pour changer de pseudo, il faut contacter ceux qui l'ont déjà. Ca a été une période très compliquée, je me bats depuis septembre. (...) C'était épuisant psychologiquement". A en croire ses propos, elle a passé des mois à se "battre par messages" afin de négocier avec les personnes concernées en leur faisant entendre son histoire, mais elle s'est heurtée pendant longtemps à "des murs, des gens qui n'avaient absolument aucune empathie, qui étaient d'une méchanceté absolue".

Face à cela, et afin de pouvoir concrétiser son rêve, elle n'a donc pas eu d'autre choix que de sortir le porte-monnaie et payer pour obtenir la possibilité d'avoir des réseaux sociaux à son nom. "Toutes les personnes que j'ai contactées ont essayé de me soutirer de l'argent. Et elles ont réussi, a-t-elle déploré. Je leur en veux pas de m'avoir demandée de l'argent car on vit une période très compliquée en ce moment, mais je leur en veux de la façon dont cela a été fait, sans aucune empathie, aucune compassion. Avec un peu de foutage de gueule, un peu de racket."

Pas d'empathie, du foutage de gueule et du racket ? Une belle définition de Paris...