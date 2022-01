Emma CakeCup séparée de Vlad : "Je n'avais aucune confiance en lui", "il ne m'a jamais aimée"

"Ces dernières années ont été compliquées pour moi" a expliqué Emma CakeCup, "Je ne compte pas donner les détails de la rupture car cela n'a rien à faire sur les réseaux", mais "j'ai décidé de mettre un terme à cette relation avec Vlad parce qu'il y a plein de choses qui ne sont pas correctes qui se sont passées".

"J'étais complètement obnubilée par Vlad, je ne voulais que son bonheur à lui et je m'oubliais totalement dans cette relation" a-t-elle détaillé, "Ma tête n'était que dans cette relation, plus rien ne comptait à part cette personne-là". "Au début de ma relation, le monde autour n'existait pas" et "j'avais toujours peur de mal agir pour qu'il soit heureux d'être avec moi".

Emma CakeCup avait aussi un problème de confiance avec son petit ami : "Je n'avais aucune confiance en lui, j'étais extrêmement jalouse", "ça me bouffait de l'intérieur. Il ne faisait absolument rien pour me mettre en confiance". Au final, "je ne me sentais plus bien avec cette personne" a-t-elle même avoué, avant de révéler : "Je pense sincèrement que Vlad ne m'a jamais aimée, il m'a appréciée. Il ne m'a jamais aimée comme je l'ai aimé".

"Je ne me laisserai plus jamais marcher dessus, humilier. Je vais retrouver cette confiance en moi"

Après avoir parlé de leur rupture en 2019, Emma CakeCup a donc de nouveau évoqué leur relation compliquée et leur nouvelle séparation. Et la YouTubeuse a précisé : "En fait, je me suis rendue compte que sur cette planète nous sommes plus de 7 milliards. Pourquoi vouloir 'essayer' de changer une personne ? Trouvez quelqu'un d'autre de meilleur pour vous, pour votre santé mentale. 2022 sera l'année où, perso, je ne me laisserai plus jamais marcher dessus, humilier. Je vais retrouver cette confiance en moi, et en postant des photos où je me trouve belle ça m'aide à avancer et à la retrouver, c'est peut être bête mais ça m'aide".

"Personne n'a le droit de vous rabaisser ou d'émettre un jugement sur votre physique ou sur votre intelligence" a-t-elle rappelé, "Ton bonheur passe avant tout, sans être égoïste, mais il faut penser à soi", "il faut s'écouter".