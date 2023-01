Emily in Paris saison 3 : ce personnage central saoule les internautes, "je n'en peux plus"

Netflix a réservé une surprise de taille à ses abonnés juste avant Noël. C'est en effet le 21 décembre dernier que la série Emily in Paris a fait son grand retour sur la plateforme de streaming avec la saison 3. On y retrouve la jeune américaine incarnée par Lily Collins qui, en plus de continuer à explorer les recoins de la capitale française, voit sa carrière prendre un nouveau tournant.

Et que serait Emily sans Mindy, sa grande complice interprétée par Ashley Park ? Dès le premier épisode, les deux jeunes femmes ont noué une véritable amitié, mise davantage en avant dans la saison 3. D'abord fille au pair, Mindy a travaillé dur pour pouvoir vivre de sa passion : le chant. Nombreuses sont les scènes où cette dernière délivre des performances toutes plus spectaculaires les unes que les autres.

>> Un acteur d'Emily in Paris finalement choisi pour jouer James Bond ? <<

Les fans d'Emily in Paris lassés du trop-plein de chansons

Le chant est omniprésent dans la 3ème saison et les spectateurs commencent visiblement à être saoulés. Sur le site Reddit, certains d'entre eux ont déclaré : "Ashley Park a une belle voix, mais les chansons constantes n'ajoutent rien à l'intrigue", "Je ne peux pas m'empêcher de zapper à chaque fois qu'elle chante", "Il est clair que les scénaristes n'ont pas appris des critiques de la saison 2", "J'aime Mindy mais ils doivent mieux utiliser son personnage, le chant est franchement odieux à chaque épisode et je n'en peux plus".

Si Ashley Park a fait ses preuves en tant que comédienne, il se trouve qu'elle excelle également dans la chanson. Darren Star, créateur d'Emily in Paris, a profité de ce talent pour le personnage de Mindy. "Il m'avait vue dans la comédie musicale Mean Girls à Broadway et m'avait demandé si ça ne me dérangeait pas s'ils écrivaient quelques chansons pour Mindy", avait-elle confié.

Alors, les nouvelles critiques arriveront-elles jusqu'aux oreilles de Darren Star ? Les acteurs, eux, ont déjà confié ce qu'ils veulent voir dans la saison 4.