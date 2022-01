Elodie Villemus (4 mariages pour 1 lune de miel) revient sur "l'arrêt brutal" de l'émission

4 mariages pour 1 lune de miel stoppée pendant le Covid : "Cela a été très compliqué à digérer"

Elodie Villemus s'est confiée à Télé Star sur l'arrêt de 4 mariages pour 1 lune de miel en période de pandémie de Covid-19. Eh oui, à cause du coronavirus, l'émission a été stoppée. Mais 4 mariages pour 1 lune de miel est enfin de retour ce lundi 24 janvier 2022 sur TFX, avec des épisodes inédits. "Ç'a touché autant le programme que mon activité de wedding planner donc cela a été très compliqué de subir cet arrêt si brutal. Compliqué à digérer" a-t-elle révélé.

La wedding-planner qui avait répondu aux critiques a précisé : "J'en comprends les raisons (de l'arrêt de 4 mariages pour 1 lune de miel, ndlr) mais c'est dommage parce que c'est un programme qui met du baume au coeur à beaucoup de personnes, puisque les mariages font rêver. Mais y assister avec des masques, ce n'est pas ce qu'il y a de plus festif ni télégénique. Néanmoins, nous revoilà avec quelques semaines d'inédits - où tests et gestes barrières sont respectés - et pas mal de surprises !".

Elodie Villemus est aussi "très déçue" de la déprogrammation de Bienvenue aux mariés

En plus, Elodie Villemus a vu son autre émission, Bienvenue aux mariés, être déprogrammée. L'organisatrice de mariages qui a permis de la nouveauté à 4 mariages pour 1 lune de miel a expliqué à ce sujet que "10 semaines ont été tournées mais ni moi ni la production n'avons de nouvelles pour l'instant. Je sais que c'est délicat pour le diffuseur. J'étais très déçue de cette déprogrammation. D'autant que les préparatifs sont une autre facette du mariage qui est très intéressante et utile pour les futurs mariés".

Mais elle a déjà des idées pour d'autres programmes TV éventuels : "J'ai beaucoup d'idées, oui, mais qui sont encore à l'état de discussion. Je ne sais donc pas ce qui se concrétisera ou non. Je croise tous mes doigts pour que ça se fasse".