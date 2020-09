Elodie (Mariés au premier regard 3) larguée par son fiancé "parti du jour au lendemain"

Si Elodie et Joaquim vivent le grand amour depuis leur mariage devant les caméras de la dernière saison de Mariés au premier regard, l'expérience n'a pas aussi bien réussi à toutes les Elodie de l'émission, et particulièrement pas à celle qui a participé à la saison 3. Après son divorce avec Steven, la sapeur-pompier retrouvait l'amour avec un inconnu. Malgré une rupture temporaire en décembre 2019, ils avaient l'air heureux et devaient même se marier.

Elodie larguée brutalement par son fiancé

Pourtant, son fiancé l'a larguée brutalement, comme elle l'a annoncé sur Instagram ce 27 août : "Après un voyage dans les îles, des jours heureux s'offraient a nous. Une demande en fiançailles, de vivre ensemble, un amour inexplicable. Puis tu es parti donnant plus aucune nouvelle du jour au lendemain après m'avoir dit que j'étais la femme de ta vie... sans explication, le corps et le coeur meurtri... Je ne veux plus que le monde, tourne autour de toi. Doit-on se dire des mots qu'on ne pense pas. Se faire la peau à chaque faux pas..."

"sans explication, le corps et le coeur meurtri"

A en croire sa nouvelle publication, elle semble vouloir aller de l'avant : "Arrête d'attendre le bon moment pour commencer à réaliser tes projets. N'attends pas la bonne personne pour t'aimer et commence par te donner de l'amour. Deviens la meilleure version de toi même afin de devenir meilleure et attirer du positif et des opportunités dans ta vie." D'autant que celui qui a fait battre son coeur "ne reviendra jamais" selon elle...