Elite saison 4 : un nouvel acteur au casting ? Une photo sème le doute chez les internautes

Il n'en fallait pas plus pour que certains s'affolent. "Tu vas jouer dans Elite ?" ou bien "On t'attend à Las Encinas" peut-on lire de nombreuses fois en commentaire de la photo. Même Jorge Lopez a réagit. "Tu me voles une phrase ? Mais où on va ?" s'est amusé l'interprète de Valerio qui a confirmé son départ d'Elite après la saison 3.

Âgé de 24 ans, Sebastián Villalobos s'est fait connaître à 15 ans sur Youtube avant de participer à The Voice Kids en Colombie. Il a également participé à la version colombienne de Danse avec les Stars et à la série Soy Luna. Alors, sera-t-il au casting de la possible suite d'Elite ? Il faudra attendre pour le savoir.