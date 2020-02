Duffy "violée" et "séquestrée" : la chanteuse livre un récit glaçant après 10 ans d'absence

On se souvient tous du morceau Mercy, qui a remporté un joli succès en 2008. Par la suite, Duffy a sorti quelques titres, comme Warwick Avenue, Well, Well, Well, Stepping Stone ou encore My Boy, avant de disparaître de la scène musicale. Et si la chanteuse a pris cette décision, c'est pour une très bonne raison : se remettre de l'enfer qu'elle a vécu.

Le terrible secret gardé par Duffy

Duffy a trouvé le courage de prendre la parole après 10 ans d'absence : "Vous ne pouvez qu'imaginer combien de fois j'ai pensé à écrire ceci. La façon dont je l'écrirais, comment je me sentirais après", explique-t-elle sur Instagram.

L'artiste britannique livre ensuite un récit assez terrifiant : "Je ne sais pas vraiment pourquoi c'est le bon moment maintenant, ni pourquoi cela me semble excitant et libérateur d'en parler. Je ne peux l'expliquer. Beaucoup d'entre vous se demandent ce qu'il m'est arrivé, où est-ce que j'ai disparu et pourquoi (...) La vérité, s'il vous plaît, croyez-moi, est que j'ai été violée, droguée et séquestrée pendant quelques jours. Bien évidemment, j'ai survécu. La convalescence a pris du temps. Il n'y a pas de façon légère de le dire."

"Je ne voulais pas montrer au monde la tristesse dans mes yeux"

Duffy poursuit : "Je peux vous dire qu'au cours de la dernière décennie, je me suis promis de vouloir ressentir le soleil briller au fond de moi, et le soleil brille maintenant. Vous vous demandez pourquoi je n'ai pas choisi d'utiliser ma voix pour exprimer ma douleur ? Je ne voulais pas montrer au monde la tristesse dans mes yeux. Je me suis demandé : comment puis-je chanter avec le coeur s'il est brisé ? Et doucement, il s'est réparé."