Drogue, sexe... le spin-off sur Véra de Scooby-Doo va détruire votre enfance

Scooby-Doo est sûrement le dessin-animé de votre enfance, avec son générique qui vous reste dans la tête pendant des heures. Velma, une série animée spin-off centrée sur Véra et les débuts de la création de Mystère et compagnie. La série n'est clairement pas pour les enfants, comme le révèle la bande-annonce très trash.

Pas de Scooby à l'horizon

Ne vous attendez pas à voir le fameux chien partenaire de Sammy, ce spin-off se concentre sur les années lycée de Véra, Sammy, Daphné et Fred. Si vous pensez que le côté très humoristique du duo Sammy / Scooby va vous manquer, pas d'inquiétude, la série s'inspire des séries pour adultes comme le très récent Koala Man ou encore la série très piratée Rick et Morty pour offrir un humour trash.

Rien que dans cette bande-annonce, la drogue est évoquée plus d'une fois et semble être un élément central de l'intrigue. Le personnage de Véra n'hésite pas à non plus à tacler directement les "adultes qui regardent encore des dessins animés".

Une arrivée en France ?

La série est composée de huit épisodes et propose donc de suivre la première enquête de l'équipe, un peu plus glauque que celles de détraqués en costume de fantôme, puisqu'un cadavre a été retrouvé dans un casier. On est bien loin du dessin animé mignon de notre enfance.

Velma est disponible aux États-Unis sur HBO Max, pas de sortie prévue en France, sauf si elle fait partie des séries qui seront ajoutées au catalogue Prime Vidéo. C'est en tout cas ce qu'espèrent les adultes qui ont grandis avec Scooby-Doo.