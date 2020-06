Dr Harrow : une saison 3 en préparation ? La réponse !

Les aventures du Dr Harrow ont passionné les téléspectateurs de M6 ! C'est le 29 février dernier que la chaîne lançait la saison 1 de la série australienne. Coronavirus oblige, elle a été diffusée au rythme d'un épisode par semaine après le début du confinement et la saison 2 a été programmée dans la foulée. Si vous êtes devenus addict, bonne nouvelle : une saison 3 est en préparation !

Dr Harrow aura bien une saison 3

Eh oui, Daniel Harrow reviendra pour une saison 3 ! La nouvelle a été annoncée en octobre 2019, trois mois après la fin de la diffusion de la saison 2 en Australie. Le tournage des nouveaux épisodes a débuté en novembre 2019 mais a été interrompu suite à la pandémie de Covid-19. Il devrait prochainement reprendre dans le Queensland, à condition que Ioan Gruffudd qui est rentré chez lui à Los Angeles pour retrouver sa famille, puisse quitter les Etats-Unis pour regagner l'Australie. L'acteur devrait d'ailleurs réaliser l'un des épisodes de la saison 3 de Dr Harrow. On sait aussi qu'en plus de Ioan Gruffudd, Jolene Anderson (Dr Grace Molyneux), Damien Garvey (Bryan Nichols), Darren Gilshenan (Lyle Fairley), Ella Newton (Fern Harrow), Hunter Page-Lochard (Callan Prowd) et Faustina Agolley (Edwina Gharam) seront de retour.

Ce qui nous attend

Cette suite de Dr Harrow n'est pas très étonnante vu la fin de la saison 2.