Diane Leyre recalée de Miss Monde et Miss Univers à cause d'un contrat et de chantage ? Au bord des larmes et mal à l'aise, elle réagit

Et cette raison de contrat serait bel et bien réelle. Diane Leyre a confirmé : "En fait, la licence Miss Univers, elle n'est plus à Miss France maintenant, elle appartient à notre agence qui s'occupe de nous. Et du coup, effectivement, c'est eux qui gèrent l'envoie de la Miss France à l'international". "Non, ils ont pas décidé que je ne fasse pas le concours mais c'est eux qui décident qui ils envoient, on a eu une discussion ensemble où j'étais pas prête à y aller" a-t-elle nuancé, avant de préciser, très touchée : "Ah oui oui oui, je suis hyper triste, c'était vraiment un rêve d'y aller".

"Miss Univers et ton nom étaient en top tweets hier parce que ça a fait réagir énormément de gens. C'est vrai que les gens se disent ça doit être la Miss France actuelle qui nous représente à l'international" a ajouté Guillaume Genton. "Oui ben écoute... ce sera pas le cas cette année en tout cas" a-t-elle indiqué, au bord des larmes. "Oh non, elle va pleurer, c'est horrible" a lâché Fabien Delettres, "elle est émue". Et si Miss France 2022 est "toujours sous contrat avec cette agence", ce ne sera plus le cas après son règne : "A l'heure actuelle, oui, mais après, non", "je ne serai plus en exclusivité". Il y aurait donc bien eu des tensions...