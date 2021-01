Dexter saison 9 : Michael C. Hall soulagé du retour de la série, il n'était pas fan de la fin

8 ans après la diffusion du dernier épisode de Dexter sur Showtime aux USA, Clyde Phillips (le showrunner lors des saisons 1 à 4) a décidé de redonner vie à la série à l'occasion d'une saison 9 exceptionnelle composée de 10 épisodes, attendue d'ici fin 2021, début 2022 sur nos écrans.

Michael C. Hall pas fan de la fin de Dexter

L'objectif ? Réconcilier les fans avec la fiction en lui offrant une fin à la hauteur de ses débuts. On s'en souvient, la conclusion de Dexter au terme de sa saison 8 avait fait polémique à l'époque, la faute à des choix créatifs vivement critiqués et moqués. Et ce n'est pas Michael C. Hall qui viendra la défendre.

A l'occasion d'une interview accordée à The Daily Beast, l'interprète du tueur en série a au contraire confié avoir lui-même été déçu par cette fin diffusée en 2013 : "Soyons honnêtes, les gens ont trouvé que la façon dont la série avait conclu les chose était très insatisfaisante. Et il y a toujours eu l'espoir qu'une autre histoire qui mérite d'être racontée émerge [afin d'effacer ça]. Et je m'inclus dans ce groupe de personnes qui se disaient, 'Qu'est-ce qui a bien pu arriver à ce mec ?' Donc je suis très excité de pouvoir replonger dedans."

Une nouvelle conclusion enfin à la hauteur de la série ?

Alors attention, Michael C. Hall n'est ni braqué, ni en colère contre le travail réalisé à l'époque. Il l'a précisé, la direction prise à l'époque faisait sens pour lui [pour rappel, Dexter laissait son fils à Hannah et partait s'isoler dans une vie de bûcheron], "Je trouvais que c'était justifiable pour Dexter de faire ce qu'il a fait". Néanmoins, cela n'a jamais empêché l'acteur de voir les défauts qui ont pu accompagner cette conclusion, "Il y a eu quelques critiques qui concernaient ses actions, mais d'autres qui étaient surtout centrées sur le 'comment' ça a été amené. Et elles étaient légitimes aussi".

Le point positif, c'est que la saison 9 devrait enfin laver cet affront. Tandis que Dexter a longtemps fait partie des séries les plus acclamées et suivies dans le monde durant sa diffusion, Michael C. Hall - qui avait notamment remporté un Golden Globe du meilleur acteur grâce à son rôle, n'a qu'une envie aujourd'hui : permettre à la série de retrouver son aura d'avant, "On vit à une époque où la barre est placée très haut concernant les attentes entourant la fin d'une série, qui doit gérer les concepts de surprise, satisfaction et conclusion".