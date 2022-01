Dexter, New Blood : une saison 2 possible ? Le créateur ne dit pas non

Huit ans après la fin (désastreuse) de Dexter, la série culte a fait son retour à la télévision américaine sur Showtime. Michael C. Hall mais aussi Jennifer Carpenter ont repris leurs rôles pour cette suite qui se déroulait 10 ans après la disparition de Dexter. Réfugié dans une petite ville, notre serial killer préféré se remettait à tuer après des années d'abstinence et son quotidien était bouleversé par l'arrivée en ville de son fils Harrison (Jack Alcott) qu'il a abandonné.

Après 10 épisodes tendus pour le père et le fils, la saison 1 de Dexter : New Blood se terminait dans le sang. Harrison a découvert le "code" de son père et l'a aidé à se débarrasser de Kurt (Clancy Brown), lui-même serial killer. Mais l'ado n'a pas supporté que, pour s'échapper de prison, son père ait tué Logan (Alano Miller), son coach et sergent de police, complètement innocent de tout crime. Dexter donnait alors l'autorisation à Harrison de le tuer ce qu'il faisait. La série se terminait sur la fuite d'Harrison, aidé par Angela (Julia Jones).

Une saison 2 pour Dexter : New Blood malgré la fin mortelle ?

Malgré la fin sanglante qui est validée par Michael C. Hall, une suite de Dexter : New Blood n'est peut être pas impossible. C'est en tout cas le showrunner et créateur Clyde Philips qui l'assure. Si, pour l'instant, rien n'est certain, il a souligné dans une interview avec Collider que la décision revient à la chaîne Showtime qui diffuse la série aux US. "S'ils m'appelaient pour me dire : 'Nous voulons faire Harrison. Tu es intéressé ?'. Comme quand ils m'ont appelé pour me dire : 'Nous voulons un reboot de Dexter et tu es notre choix', j'arrêterai tout pour le faire" a-t-il assuré.

Et cette suite n'est peut-être pas une idée si improbable. Après la fin de la diffusion aux US ce dimanche 9 janvier 2022, Showtime a annoncé que Dexter : New Blood a battu un record d'audience et est devenue la série la plus vue de son histoire avec une moyenne de 8 millions de téléspectateurs devant chaque épisode. La série est la plus populaire depuis le final de la saison 3 de Homeland en 2013. Bref, une suite semble plus que probable.

Une suite avec Dexter ? Michael C. Hall répond

Mais alors, si une saison 2 est commandée, la production va-t-elle opter pour une suite centrée sur Harrison... avec le retour de Dexter ? On imagine en effet que le personnage pourrait guider son fils, un peu comme Debra a guidé Dexter dans les 10 épisodes. Michael C. Hall, lui, ne ferme pas totalement la porte à cette idée. "Je prends les choses comme elles viennent et je vais laisser la série arriver à l'écran mais... peut-être" avait-il expliqué à Jonatan Blomberg concernant une suite, avant même la diffusion du final. A suivre donc...