Des étudiants en jeux vidéo offrent des jeux sur Nintendo Switch et PS4 à télécharger

Les étudiants d'ISART DIGITAL offrent leurs jeux vidéo de fin d'études

Alors que GTA 5 et Call of Duty explosent le top 10 des jeux vidéo les plus vendus au monde, vous allez pouvoir tester des nouveaux jeux. Les étudiants d'ISART DIGITAL offrent en effet leurs jeux vidéo de fin d'études en téléchargement. Cette école privée, qui forme aux métiers du jeu vidéo, de l'animation 3D et des effets spéciaux numériques, a trois campus : un à Paris, un à Montréal et un à Tokyo.

C'est lors du VIDEO GAME JURY que les étudiants d'ISART DIGITAL ont dévoilé leurs créations de fin d'études à un jury de professionnels. L'événement comptait notamment la présence d'Ubisoft, de Dotemu et de The Game Design Studio. La tendance qui se dégage dans les jeux vidéo cette année ? Le voyage. Parmi les neufs jeux vidéo des élèves de la promotion 2020, cinq ont effectivement pour thème la découverte et l'exploration.

Un jeu développé pour Nintendo Switch et un autre pour Playstation 4

Et surtout, deux des jeux vidéos imaginés par les étudiants ont été développés pour Nintendo Switch et Playstation 4. Alors que Nintendo Switch a dépassé la mythique Super Nintendo en nombre de ventes, les élèves ont donc créé Symphonia pour Nintendo Switch, où le joueur interprète un violoniste. Avec une DA entièrement réalisée à la main et un univers poétique enchanteur, le jeu a reçu le Grand Prix du Jury de la main de Cédric Humeau, Art Director chez Ubisoft et Président du Jury Pro 2020.