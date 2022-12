Dépêchez-vous, le meilleur film de science-fiction français va quitter Amazon Prime Video (et c'est un scandale)

Si le cinéma français n'a aucun mal à produire des comédies à succès (clichées et malaisantes), des polars sombres efficaces (qui se ressemblent un peu tous) ou encore des films d'action coups de poing épiques (mais qui ne réinventent cependant pas grand chose), il a revanche du mal à faire vivre la science-fiction.

L'un des films français les plus vus dans le monde

Pourtant, en 1997 (déso pas déso pour le coup de vieux), Luc Besson nous avait prouvé que la France n'avait pas à rougir face à la concurrence américaine en réalisant l'un des meilleurs films SF de tous les temps : Le Cinquième Element. Porté par un casting de folie (Bruce Willis, Milla Jovovich, Gary Oldman, Chris Tucker) et un concept simple mais particulièrement jouissif, celui-ci avait tout balayé sur son passage à l'époque.

7,7 millions d'entrées en France, 43,4 millions d'entrées dans le monde - lui permettant d'être dans le Top 5 des plus grands succès d'un long métrage français à l'étranger, 3 César, 1 nomination aux Oscars... Le Cinquième Élément s'est progressivement construit un statut de film culte et il n'est désormais pas rare de le voir s'incruster dans des conversations ou s'inviter dans des conventions ou à Halloween avec des déguisements en hommage à Leeloo ou Ruby Rhod.

De quoi ça parle ?

En 1914, dans un temps égyptien, un archéologue fait face à des aliens qui embarquent avec eux cinq éléments (quatre pierres et un être de forme humanoïde) et lui annoncent qu'ils reviendront quand le Mal aura fait son grand retour. 300 ans plus tard, dans un futur aussi fou que technologique, le vaisseau extraterrestre se retrouve attaqué, ce qui permet la libération du 5ème élément : une femme prénommée Leeloo. Elle fait alors la rencontre d'un chauffeur de taxi très spécial et tous les deux se lancent dans une course contre la montre pour retrouver les pierres avant que le Mal ne s'en empare.

Le Cinquième Element, une oeuvre culte

Malheureusement, si ce film est aujourd'hui un incontournable de toutes les listes des cinéphiles, celui-ci va bientôt disparaître de nos écrans. Actuellement disponible sur Prime Video, il quittera en effet le catalogue de la plateforme ce mercredi 14 décembre 2022. Et pour l'heure, il n'est pas prévu qu'il revienne sur Amazon ou débarque chez un site de streaming concurrent. Snif.

Aussi, afin de vous motiver à le regarder dès maintenant avant sa disparition, voici une petite liste d'anecdotes inutiles à connaître sur ce film. Elles pourront toujours vous sauver lors de vos prochains repas de Noël interminables...

- Le Cinquième Élément a été en partie écrit par Luc Besson dès l'âge de 16 ans.

- Les costumes ont été imaginés par Jean-Paul Gaultier.

- La langue parlée par Leeloo est composée de 400 mots et a été inventée par Besson.

- Le film a été adapté en jeu vidéo pour Playstation et c'est une horreur à jouer.

- Korben Dallas, le personnage de Bruce Willis, a failli être incarné par Mel Gibson et Jean Reno.

- Il y a une référence à Total Recall très cool avec la façon dont la secrétaire de Zorg se vernit les ongles.