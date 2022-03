Demain nous appartient : Xavier part à Toulouse, faux départ pour Charles Lelaure ? On a la réponse

Xavier quitte Sète pour Toulouse

Définition de "retour express" ? L'intrigue de Xavier (Charles Lelaure) dans Demain nous appartient. Après avoir quelque peu disparu des intrigues, le célèbre procureur est enfin réapparu à l'écran ce vendredi 11 mars 2022 à l'occasion de l'épisode 1140. Le twist ? C'était pour mieux annoncer son départ.

En effet, alors que Raphaëlle (Jennifer Lauret) espérait pouvoir se remettre en couple avec son ex, celui-ci - qui était pourtant venu la retrouver avec des pivoines dans la main, en référence à leur mariage, lui a finalement révélé qu'un nouveau job l'attendait à Toulouse et qu'il allait être contraint de déménager au plus vite.

Un vrai départ pour Charles Lelaure ?

Un choc pour l'avocate, mais également pour les fans de la série quotidienne. Faut-il comprendre à travers cette révélation que Xavier va donc définitivement quitter Demain nous appartient ? C'est la question que l'on peut logiquement se poser. Heureusement, à en croire les premières informations, la réponse serait "non".

Malgré l'envie de Raphaëlle de tourner la page au plus vite (elle s'inscrira sur des sites de rencontres dans les prochains épisodes), leur histoire ne serait en réalité pas totalement terminée. Interrogée par Télé-Loisirs au sujet de l'avenir du procureur, la production a répondu "que Charles Lelaure restait dans Demain nous appartient" et que "Xavier sera amené à revenir dans la série de TF1 pour de nouvelles intrigues".

A quel moment ? De quelle façon s'il est à Toulouse ? Et pour quelle raison ? Le mystère reste entier à ce jour, mais c'est plutôt rassurant !