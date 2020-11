Demain nous appartient : Laetitia Milot prête à intégrer le casting ? Elle se confie

Laetitia Milot dans PBLV ou DNA ?

Reverra-t-on bientôt Mélanie au Mistral de Plus belle la vie ? C'est la question que vient de poser Téléstar à Laetitia Milot , son interprète. Malheureusement, si la comédienne a confirmé être toujours aussi attachée à la fiction de France 3, "Encore une fois, je dois beaucoup à cette série qui m'a lancée. Je suis très attachée à Mélanie", elle a également révélé qu'un tel retour n'était pas encore dans ses projets, "Mais pour le moment, il n'est pas prévu qu'elle revienne".

Cependant, rassurez-vous, si Laetitia Milot n'a pas le temps de poser ses valises au Mistral, elle ne fera pas l'affront aux fans de les poser à Sète. Egalement interrogée sur une possible participation de sa part dans Demain nous appartient, la comédienne a répondu, "Je ne me suis pas posé la question". Néanmoins, préparez-vous tout de même à l'y retrouver un jour puisqu'elle a rapidement précisé ensuite, "Je ne dis pas 'jamais' ou 'oui, demain'". C'est vague, mais la porte est donc ouverte. Ce sont les producteurs de Plus belle la vie qui vont être contents...

Un agenda chargé

Mais du coup, quels sont les projets actuels de Laetitia Milot qui l'empêchent à ce point de se dégager du temps libre pour retrouver Mélanie ou intégrer DNA ? Premièrement, elle va bientôt tourner un nouveau téléfilm pour France 3 aux côtés de Line Renaud, "J'y interprète une violoncelliste. Je dois apprendre à en jouer." Deuxièmement, elle se remet à écrire, "J'ai l'écriture d'un nouveau roman, un thriller psychologique qui va vous étonner. Je me lâche, vous allez être surpris". Comme quoi, ça sert le confinement...