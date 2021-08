Demain nous appartient : Chloé et Alex de nouveau en couple ? Les acteurs teasent la suite

Pour ses 4 ans de diffusion, Demain nous appartient fait peau neuve avec notamment un nouveau générique signé Vianney qui, malheureusement, ne fait pas l'unanimité, et le départ de plusieurs acteurs : Dembo Camilo (Souleymane), Juliette Tresanini (Sandrine), Marie Catrix (Morgane), Théo Cosset (Arthur) et Sébastien Capgras (Ulysse). C'est lors de la prise d'otages au Spoon qu'Ulysse a été blessé par balles avant de mourir à l'hôpital. La série prépare aussi l'arrivée de nouveaux acteurs, tel que Xavier Deluc (Section de recherches), Victoria Abril, Emmanuel Moire et Jennifer Lauret.

Chloé et Alex de nouveau en couple après leur bisou ?

En attendant ce beau monde, les téléspectateurs restent encore marqués par la mort d'Ulysse et par le rebondissement après la libération des otages. Quel est-il ? Chloé et Alex s'embrassent, au calme alors que Xavier est juste à côté. Ce bisou a bien évidemment surpris, mais a surtout fait beaucoup réagir. L'avis des internautes est d'ailleurs assez mitigés : certains espèrent voir Alex et Chloé se remettre en couple tandis que d'autres ne le souhaitent pas car ils préfèrent Chloé avec Xavier.

Du coup, à quoi doit-on s'attendre dans la suite ? Un vrai retour de flamme peut-il être possible ? "Dans tous les cas, leur relation ne sera plus jamais la même. Ils ont frôlé la mort. S'ils devaient redémarrer leur histoire, ce serait différent. Pour l'instant, leurs retrouvailles seront centrées autour des enfants. Pour ce qui est du reste, l'avenir nous le dira", confie Ingrid Chauvin à Télé Loisirs.

Même discours du côté d'Alexandre Brasseur : "Ce sont avant tout des parents. Ce drame pousse Alex à tenter quelque chose et à parler à coeur ouvert. Il peut lui dire ses regrets et tout le bien qu'il pense d'elle. C'est une urgence vitale pour ces deux-là. Touchons du bois ! Et après ce drame, les Delcourt vont fêter tous ensemble le premier anniversaire de Céleste."