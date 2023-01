Delphine Wespiser bientôt en couple... sans même connaître l'heureux élu ! L'annonce qui va faire des jaloux

Depuis le mois de septembre, Delphine Wespiser est un coeur à prendre. C'est dans une publication Instagram que l'ancienne Miss France avait annoncé la triste nouvelle. "Parce que c'était lui et parce que c'était elle, il y a 7 ans, nous nous sommes rencontrés dans la nuit colorée. (...) Je vous souhaite à tous de vivre une histoire comme celle que ma belle étoile m'a offerte en me faisant rencontrer mon amour solaire. (...) Je te souhaite du plus profond de mon coeur le meilleur pour la suite du chemin où je ne serai jamais loin. Ciao Amore".

Célibataire, oui, mais certainement pas dévastée. Celle qui continue à afficher son grand sourire chaque soir dans TPMP doit d'ailleurs s'attendre à une année 2023 riche en émotions... et en amour ! C'est en tout cas ce que Jean-Didier, voyant convié sur le plateau de TPMP, lui a prédit. Invité à tirer les cartes à tous les chroniqueurs présents autour de la table, ce dernier a vu un bel avenir pour Delphine.

Une année 2023 placée sous le signe de l'amour ?

D'abord choquée après avoir choisi au hasard la carte de la mort, Delphine a rapidement été rassurée par le voyant. "Ça ne veut pas dire que vous allez mourir", assure-t-il. Selon lui, la carte que Delphine a tirée signifie "la renaissance". "Quand on regarde bien, il y a comme des épis de blé, donc c'est le cycle de la vie et du recommencement. Ça veut dire que vous allez transformer complètement votre vie en quelque chose de totalement nouveau". Le futur amoureux de la chroniqueuse serait à l'opposé de ce qu'elle a toujours connu. "Je vois une rencontre sentimentale, mais avec quelqu'un à l'opposé des personnes que vous aimiez sur le plan affectif. Quelqu'un de très différent dans la façon d'être, dans la façon de se mouvoir, dans la façon de communiquer. C'est quelqu'un de nouveau que vous ne connaissez pas".

