Delphine (Koh Lanta 2020) part sans donner son collier d'immunité à Charlotte : Twitter se moque

Le stratège Ahmad était de retour dans Koh Lanta 2020 ce vendredi 3 avril ! Envoyé à la réunion des ambassadeurs avec Claude, Moussa et Alexandra, le candidat a réussi à convaincre les trois aventuriers d'éliminer Delphine, avec qui il était en alliance avant la réunification. Cette décision n'est donc pas du tout passée et a provoqué un violent règlement de comptes entre Ahmad et Delphine marqué par des phrases philosophiques telles que "à vaincre sans péril, on triomphe sans gloire" et "les moutons marchent en troupeau, les lions marchent seuls". Amen !

Delphine et Charlotte moquées par les internautes

Cette altercation a duré de loooooongues minutes ! Ahmad, victime de propos racistes et souvent moqué sur Twitter, a une fois de plus réussi sa stratégie. Sinon, une fois les explications terminées, Denis Brogniart a demandé à Delphine si elle souhaitait donner son collier d'immunité à l'un des aventuriers de Koh Lanta : l'île des héros. Et alors qu'on s'attendait tous à ce qu'elle l'offre à sa pote Charlotte, elle a finalement répondu : "Il m'appartient, je pars avec sans regret." Ah ben d'accord...

Le choix de Delphine a fortement surpris les internautes qui n'ont pas manqué de réagir avec humour et de montrer leur incompréhension : "Delphine c'est vraiment une sorcière des grands discours girl power sur Charlotte pour ne pas lui passer le collier au final", "Choquée que Delphine n'ait pas donné son collier à Charlotte... c'est juste incompréhensible", "Delphine aurait pu donner son collier à Charlotte hein", "Ça choque que moi que Delphine ait gardé son collier alors qu'elle dit que charlotte c'est sa 'petite soeur', peut-on lire sur le réseau social à l'oiseau bleu.