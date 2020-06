Danse avec les stars : 4 idées pas si débiles pour tourner l'émission avec la distanciation sociale

Bataille de stars

On reste dans l'univers du jeu vidéo et, pour l'occasion, on change un peu le concept de l'émission. Oubliez Danse avec les stars, place désormais à... Danse contre les stars. Au programme ici ? Deux solutions : soit on installe deux machines "Dance Dance Revolution", soit on privilégie le jeu "Just Dance" sur Nintendo Switch. Ensuite, on organiserait l'émission de la même façon qu'une Coupe du Monde de football avec la mise en place de duels entre les stars lors d'une phases de poules, puis enfin dans des matchs à élimination directe jusqu'à la grande finale.

Point négatif : on perdrait le côté chorégraphies.

Point positif (si l'option Just Dance est privilégiée) : on pourrait danser en même temps que les stars en direct de chez nous et comparer nos scores.