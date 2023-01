Danse avec les stars 2023 : première fuite pour le casting ? Une candidate de télé-réalité grillée avec un danseur, la vidéo excite ses fans

Un nouveau défi pour la candidate ?

Jessy est très appréciée des téléspectateurs pour son côté combattant, les internautes avaient d'ailleurs été furieux lors de son élimination des Cinquante, certains avaient même refusé de continuer à regarder l'émission. Heureusement pour ces derniers, la candidate a très vite décidé de se lancer dans une nouvelle émission, elle participera à la saison 6 des Apprentis aventuriers. Malheureusement, tout ne s'est pas passé comme prévu pour Jessy, elle a été victime d'un terrible empoisonnement sur le tournage.

La candidate de télé-réalité pourrait alors se lancer un nouveau défi. Après sa défaite amère dans Les Cinquante et cette triste nouvelle sur le tournage des Apprentis Aventuriers, celle qui est apparue à la télé pour la première fois en 2017 dans Les Marseillais pourrait donc rejoindre Danse avec les stars. Une idée qui ne semble pas complètement folle pour ses fans, car la candidate est une passionnée de danse et voulait en faire son métier avant de se tourner vers la télé-réalité. Alors, le couple Jessy/Anthony Colette, on y croit ?