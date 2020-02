Cyril (Mariés au premier regard) a-t-il posé un lapin à Laura ? Elle répond et dénonce le montage

Suite à la diffusion de l'avant-dernier épisode de Mariés au premier regard 4 lundi soir sur M6, Cyril se sentait obligé de remettre les choses à leur place. Critiqué pour son comportement envers Laura, il expliquait avoir fait un burn out en plein tournage et s'être renfermé sur lui-même. Ce n'est pas tout : le montage laissait penser qu'il avait posé un lapin à sa femme, alors qu'ils devaient tous les deux partir en week-end à Marseille, chez la mère de Laura. Ce qu'il dément : "je l'avais prévenue avant le tournage. Je me suis excusé. Surtout que j'étais dégoûté de ne pas voir sa mère. Je ne regrette pas ma décision. Si j'y étais allé, je lui aurais fait mauvaise impression."

Cyril a-t-il posé un lapin à Laura ? Elle répond

Il explique alors pourquoi il n'a pas voulu partir en week-end : "le séjour était trop court. On partait le vendredi en fin de journée pour revenir le samedi matin. Et, ensuite, j'enchaînais l'après-midi avec mon travail. Physiquement, je ne pouvais pas suivre." Des raisons qui n'ont pas été mentionnées à l'antenne. Une version confirmée par Laura sur Instagram : "Oui Cyril m'avait envoyé un message la veille, d'une part pour me prévenir qu'il ne viendrait pas et pour s'en excuser".