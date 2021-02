Cruella : Emma Stone plus diabolique que jamais dans la première bande-annonce !

La première bande-annonce de Cruella est là !

Cruella d'Enfer is back ! L'une des plus grandes méchantes de Disney fera son grand retour au cinéma le 28 mai 2021, en espérant que les salles puissent réouvrir d'ic là, avec Emma Stone, dans un nouveau film plus sombre que la version avec Glenn Close sortie en 1996.

Pour la petite anecdote, Glenn Close est l'une des productrices du long-métrage réalisé par Craig Gillespie (Moi, Tonya). En attendant l'arrivée de Cruella, Emma Stone (La La Land, The Amazing Spider-Man, Welcome Back) se dévoile dans un look rock et dark dans la première bande-annonce.

Le casting du film

En réalité, la pire ennemie des 101 Dalmatiens n'a pas toujours eu ce style vestimentaire particulier. Dans le trailer, on la découvre avec une couleur rousse et on comprend que le film va nous expliquer pourquoi Cruella est devenue si méchante, mais aussi nous dévoiler le secret derrière sa chevelure bicolore, blanche et noire.

En tout cas, Emma Stone nous promet une prestation surprenante et bluffante ! Au casting de cette version Disney 2021, on retrouve aussi Emma Thompson, Joel Fry, Paul Walter, Mark Strong, Emily Beecham, John McCrea ou encore Kirby Howell-Baptiste.