Cristiano Ronaldo, Selena Gomez, Kim Kardashian... Pourquoi les stars perdent des millions d'abonnés sur Instagram ?

Par Marie Piat Journaliste Marie Piat est une journaliste qui peut écrire sur (à peu près) tout : séries, films, télé, stars, mode, mangas... Lucifer, Harry Potter, les Kardashian-Jenner, Disneyland Paris, les films de Noël, Les Marseillais ou encore Danse avec les stars font partie de ses sujets préférés.

Depuis la fin de l'été 2022, de plus en plus de followers se seraient désabonnés des comptes Insta des big célébrités. En effet, de nombreuses stars ont perdu des millions d'abonnés sur Instagram. C'est notamment le cas du footballeur Cristiano Ronaldo, de la chanteuse et actrice Selena Gomez, de la star de télé-réalité et businesswoman Kim Kardashian...

Cristiano Ronaldo, Selena Gomez, Kim Kardashian... Les stars ont des millions d'abonnés en moins sur Instagram !

Cristiano Ronaldo, Selena Gomez, Kim Kardashian... Les stars ont des millions d'abonnés en moins sur Instagram !